Прокуратура проверяет причастность украинских компаний к строительству Керченского моста

Ведомство подготовило ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству этого моста.

Прокуратура Автономной Республики Крым проводит проверку причастности украинских и иностранных компаний к строительству Керченского моста.

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Об этом заявил глава ведомства Гюндуз Мамедов, сообщают «Крым.Реалии».

«Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста. Это строительство наносит существенный вред экологии», – сказал Мамедов журналистам, комментируя информацию о якобы поставки украинского щебня для строительства Керченского моста.

Он сообщил, что прокуратура подготовила ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству этого моста, и эти запросы уже направлены европейским странам.

Напомним, 4 октября Служба безопасности Украины сообщила, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в Россию. Этот щебень якобы использовался в строительстве Керченского моста. Всего в России совершили 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.

15 мая состоялась церемония открытия автодорожной части Керченского моста, который соединяет Россию с аннексованим ею Крымом. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

Евросоюз официально ввел санкции в отношении компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.