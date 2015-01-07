ИКАО предложило пилотам сообщать о местонахождении самолетов каждые 15 минут

Пилотов всех гражданских самолетов могут обязать каждые 15 минут сообщать о местонахождении лайнеров. Соответствующие стандарты разрабатывает Международная организация гражданской авиации (ИКАО), передает агентство Рейтер.

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По словам директора по коммуникациям ИКАО Энтони Филбина, обсуждение данного предложения должно состояться на конференции в феврале в Монреале: "Если члены организации согласятся с новым стандартом, то на конференции также будет рассмотрен вопрос о том, как быстро, по их мнению, он должен быть внедрен, и хотят ли они, чтобы ИКАО ускорило этот процесс".

Новый стандарт ИКАО собирается ввести после ситуации с исчезновением самолета компании Malaysia Airlines, который в начале марта вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. Обломки самолета до сих пор не найдены.