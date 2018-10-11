Цена автогаза в Украине достигла очередного годового максимума

Ряд сетей АЗС в Украине 10-11 октября увеличили цену на автогаз на 10-25 коп. за литр.

Средняя цена на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, в Украине 11 октября достигла очередного годового максимума – 15,62 грн за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, ряд сетей АЗС в Украине в период 10-11 октября увеличили цены на сжиженный газ на 10-25 коп. за литр.

Так, например, на 10 копеек за литр автогаз подорожал на столичных АЗС KLO, до 16,19 грн. Также, в сети АЗС UPG газ подорожал на 10 копеек за литр, до 15,70 грн. На заправках «БРСМ-Нафта» в Киеве цена LPG повысилась на 10 копеек за литр, до 15,69 грн.

В сети Avantage 7 газ подорожал на 10 копеек, до 15,05 грн/л.

Кроме того, рост цен был зафиксирован в таких сетях, как Amic Energy, «РУР Групп», «Катрал», «Народная», «Род-Ник», «Автотранс», «БАРС», ZOG, и «Энерджи Транс».

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала до 12,47 грн за литр.