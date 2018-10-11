Аваков хочет ежегодно забирать на МВД около 10 миллиардов гривень от штрафов с TruCam - СМИ

Согласно проекту Авакова, это нужно для дальнейшего развития инфраструктуры для видеофиксации правонарушений.

Министерство внутренних дел предложило Кабинету Министров одобрить законопроект, согласно которому 50% от полученных штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые были зафиксированы автоматически, направляли бы МВД и Нацполиции для развития системы видеофиксации дорожных правонарушений.

Соответствующий законопроект изменений в Бюджетный кодекс на заседании правительства 10 сентября был внесен министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщают "Наши гроши".

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В пояснительной записке сказано, что сейчас, согласно Бюджетному кодексу, 100% штрафов за нарушение правил дорожного движения направляются в общий фонд государственного бюджета. Законопроект предлагает направлять в специальный фонд 50% поступлений от правонарушений, которые были зафиксированы автоматически. Другие 50% – на развитие сети видеофиксации. При этом, из этой половины средств предложено 60% направить на деятельность Нацполиции и МВД, а остальные – «Укравтодору» и региональным бюджетам в виде субвенции. Все средства должны быть использованы на закупку техники и создание инфраструктуры для видеофиксации правонарушений.

По подсчетам МВД, это позволит ежегодно получать от штрафов 15-20 миллиардов гривень. А расширение сети видеофиксации позволит увеличить эту сумму.

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При согласовании позиций против выступило Министерство финансов, где отметили, что предложенные изменения вообще лишают общий фонд бюджета запланированных поступлений. Это может негативно сказаться на финансировании социальных программ. Кроме того, Мининфраструктуры, как главный распорядитель средств, в этом году на повышение безопасности дорожного движения предусмотрело 2,6 миллиарда гривен. Только на видеофиксацию в этом году в бюджете предусмотрено 997 миллионов гривен. Это, по мнению Минфина, не требует высвобождения из бюджета дополнительных 7,5-10 миллиардов ежегодно.

Но это замечание МВД не было учтено. Хотя в начале сентября правительственный комитет под председательством первого вице-премьера Степана Кубива обязал МВД и Минфин согласовать позиции для одобрения правительством законопроекта. Но министерства так и не пришли к согласию и, таким образом, не выполнили поручения правительственного комитета.

В экспертном заключении также указано, что на днях экс-советник Авакова, народный депутат Антон Геращенко внес в Верховную Раду законопроект, который почти идентичен документу, разработанному министерством внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, с 8 октября 2018 года патрульная полиция начала использовать устройства измерения скорости TruCam в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.