В Сети появилось видео разгромленного вандалами вагона электрички - его пустили на маршрут
В Сети появилось видео разбитого вандалами вагона электрички, железнодорожники были вынуждены отправить его по маршруту в составе поезда, поскольку отремонтировать вагон можно только в условиях депо.
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Вчера, 10 октября, на перегоне Фастов - Мотовиловка Киевской области группой неизвестных лиц фактически был уничтожен вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов - Киев. В соцсетях опубликовали фото последствий таких хулиганских действий.
Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию, но правоохранители приехали по неоднократными вызовами на станцию Фастов только сегодня утром.
По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривень.