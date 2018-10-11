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В Сети появилось видео разгромленного вандалами вагона электрички - его пустили на маршрут

17:11, 11 октября 2018
Транспорт/Связь
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Действия хулиганов нанесли железной дороге ущерб на 200 тысяч гривен / facebook.com/groups/PzFastova

В Сети появилось видео разбитого вандалами вагона электрички, железнодорожники были вынуждены отправить его по маршруту в составе поезда, поскольку отремонтировать вагон можно только в условиях депо.

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Вчера, 10 октября, на перегоне Фастов - Мотовиловка Киевской области группой неизвестных лиц фактически был уничтожен вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов - Киев. В соцсетях опубликовали фото последствий таких хулиганских действий.

Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию, но правоохранители приехали по неоднократными вызовами на станцию Фастов только сегодня утром.

По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривень.

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Теги: #Киев#вагон#электричка