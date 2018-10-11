Стоит ли водителям бояться "писем счастья"

На этой неделе патрульные Нацполиции начали использовать приборы TruCam, которые могут изменять скорость на расстоянии до 1200 метров, для фиксации правонарушений в автоматическом режиме.

В Нацполиции обещают, что до 15 октября, в случае фиксации нарушения скоростного режима, с водителем будет проведена разъяснительная беседа без составления протокола об административном правонарушении. Правда, этот «тестовый период» не закреплен где-либо в законодательстве.

Что нужно помнить, если ваш автомобиль останавливает полиция? Во-первых, потребовать остановки сотрудник полиции может с помощью сигнального диска с красным сигналом, либо рукой. Также требование об остановке транспортного средства может быть подано включением проблескового маячка или специального звукового сигнала патрульного автомобиля. Допускается использование громкоговорящего устройства или специального табло, на котором отмечается требование об остановке транспортного средства.

После требования остановки водитель транспортного средства должен остановиться в месте, которое указал сотрудник полиции

Во-вторых, после требования остановки водитель транспортного средства должен остановиться в месте, которое указал сотрудник полиции. Либо, если сотрудник полиции не указал место остановки, остановиться в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Все свои действия и действия полиции целесообразно фиксировать с помощью видеорегистратора или камеры телефона.

Важно включить аварийную сигнализацию. В случае, если водитель не включит аварийную сигнализацию после остановки, его ожидает штраф за нарушение ПДД, даже, если до момента остановки водитель не осуществил нарушений.

Далее полицейский обязан, представится и назвать причину остановки транспортного средства со ссылкой на статью, которую нарушил водитель. Если он этого не сделал, водителю необходимо уточнить у полицейского личные данные и основания для остановки автомобиля. Такого основания как «проверка документов» Закон «О национальной полиции» не предусматривает!

В-третьих, на требование сотрудника полиции необходимо представить документы. Важно помнить, что в соответствии с п. 21.2 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств» сотрудники Национальной полиции вправе осуществлять контроль над наличием договоров обязательного страхования только в случае составления протокола о нарушении ПДД или при оформлении материалов ДТП.

В случае, если полицейский указывает водителю, что он нарушил допустимый скоростной режим и сейчас будет составлено постановление об административном правонарушении, водителю необходимо воспользоваться своими правами в соответствии со ст. 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В первую очередь, необходимо ознакомиться с материалами дела, доказательствами, на которые ссылается полиция, фото и видео материалами.

Уместным будет подать полицейскому ходатайство о необходимости в помощи адвоката и просьбой отложить рассмотрение дела. В случае отказа полиции в удовлетворении такого ходатайства в дальнейшем будет возможность обжаловать постановление об административном правонарушении на основании нарушения прав, предусмотренных ст. 268 КУоАП.

В случае, если водитель не согласен с вынесенным постановлением, необходимо указать все нарушения в тексте постановления. В дальнейшем необходимо будет оспорить вынесенное постановление в судебном порядке.

После 15 октября фиксация нарушений на дорогах будет производиться с помощью приборов, но не в автоматическом, а в ручном режиме

К слову, после 15 октября фиксация нарушений на дорогах будет производиться с помощью приборов, но не в автоматическом, а в ручном режиме. Поэтому рассмотрение дел об административном правонарушении будет производиться в порядке статей 279, 283 КУоАП и специальные нормы для правонарушений, которые зафиксированы в автоматическом режиме, не будут применяться. Для водителей это означает, что рассмотрение дела об административном правонарушении будет происходить только в их присутствии, с сохранением возможности подать свои возражения на действия сотрудников полиции, ознакомиться с доказательствами, на которые ссылаются полицейские.

Также ввиду того, что правонарушения будут фиксироваться в ручном режиме, обязательным является наличие автомобиля патрульной полиции со специальным техническим средством фиксации скорости движения авто.

Таким образом, речь о том, что постановления об административном правонарушении будет отсылаться на почту собственнику автомобиля, сейчас не идет.

Александр Камша, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»