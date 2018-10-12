Британия сообщила об участии России в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в 2017 году - Омелян

Аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации.

Великобритания сообщила о попытках проведения кибератак спецслужбами Российской Федерации на международный аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен для вывода этих предприятий из строя в 2017 году.

Читайте такжеГермания обвинила Россию в масштабных кибератаках

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мининфраструктуры.

"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе оперативного совещания с директором международного аэропорта "Одесса" Павлом Прусаком и начальником Киевского метрополитена Виктором Брагинским.

Омелян подчеркнул, что аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации.

Участники совещания также договорились развивать отраслевой центр киберзащиты на транспортной инфраструктуре, созданный Мининфраструктуры.