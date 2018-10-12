Крымский мост может рухнуть в любой момент - эксперт

Разрушения на Крымском мосту свидетельствуют о ненадежности всей конструкции.

Строительство Крымского моста было, по большому счету, политической авантюрой Кремля, нежели реализацией целесообразного и прочного инфраструктурного проекта с применением современных передовых строительных технологий.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал архитектор Георгий Духовичный.

"То, что сделано Россией в Керченском проливе, – по большой части политическая авантюра и попытка продемонстрировать, мол, мы всех перешибем, как это зачастую было в Российской империи, а потом – в СССР, и сейчас – в РФ. Я знаю, что в районе возведенного Крымского моста очень проблемная геологическая ситуация. Тем нет серьезной грунтовой основы. К материковым грунтам дойти при бурении не удается, потому что они залегают на больших глубинах, а сложное течение и геологическое основание не дает возможности сделать мостовую конструкцию и ее опоры прочными и постоянными. И тот факт, что там менее чем за год начали обрушаться части моста, является свидетельством того, что там не работает самое главное – у объекта отсутствует нормальная основа", – отметил он.

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По словам эксперта, Крымский мост не выдерживает пока тех условий эксплуатации, которые он должен выдерживать, и "угрозы для безопасности и жизней людей действительно сохраняются, и не только потенциально".

"В строительстве, особенно при возведении эстакад и мостов, прецедент падения части одного из несущих элементов является свидетельством того, что все строение ненадежно, и оно может рухнуть в любой момент. Для простого сравнения, например, с одной стороны есть тоннель под Ла-Маншем, который давно работает и достаточно нормально функционирует, а с другой стороны есть подземные переходы в Киеве, которые затапливаются обычными дождями", – пояснил архитектор, добавив, что постсоветские страны, в том числе РФ, в части применения передовых технологий в строительной сфере находятся еще на уровне "каменного века".

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.