Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в ближайшее время

Он отметил, что бензин может подешеветь на 1 гривню при сохранении тенденции падения мировых цен на нефть.

Цены на бензин в украинских сетях АЗС могут упасть в среднем на 1 гривню уже на следующей неделе при сохранении тенденции падения мировых цен на нефть.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Есть хорошие новости. Вчера еще был осторожный оптимизм, сегодня он уже более уверенный. Мы видим, что цена на нефть падает, с 85 долларов за баррель на 10 октября сегодня она уже 81 доллар. Ускоренно падают цены на бензин (в мире - УНИАН), и я думаю, что уже на следующей неделе, с большой долей уверенности, могу прогнозировать, что цена на бензин пойдет вниз. Думаю, что минимум на 1 гривню на литре. Это для начала. Бензин рос самыми большими темпами последние полтора месяца и сейчас будет откатываться назад тоже ускоренными темпами", - сказал Куюн.

Он отметил, что на данный момент наш внутренний рынок синхронизировался с новыми ценовыми реалиями и теперь все зависит от того, как дальше будет изменяться цена на нефть.

В то же время эксперт отметил, что существенного снижения стоимости дизельного топлива пока ожидать не стоит. "Дизельное топливо росло не такими темпами, но если тенденция падения цен сохранится, то я уверен, что на дизтопливо тоже будет корректировка цены", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, за первую декаду октября средние цены на бензин выросли на 1 грн и по состоянию на 8 октября 2018 года составили: А-92 - 31,72 гривни/литр, А-95 – 32,83 гривни/литр, А-95 Премиум – 33,88 гривни/литр, ДТ – 30,84 гривни/литр, ДТ Премиум – 32,36 гривни/литр.

Цены на заправках росли на фоне существенного роста мировых цен на нефть. По данным Bloomberg, крупные мировые нефтетрейдеры не исключают, что рост цен на нефть может превысить 100 долларов за баррель уже к концу этого года.