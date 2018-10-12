"Укрпошта" получила лицензию таможенного брокера

Оператор начал оказывать услуги таможенного оформления для экспортеров и импортеров.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" получила лицензию таможенно-брокерской деятельности, что позволяет оказывать услуги таможенного оформления для экспортеров и импортеров, сообщается в пресс-релизе оператора.

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Согласно сообщению, таким образом "Укрпошта" упрощает для представителей малого и среднего бизнеса отправления товаров, подлежащих таможенному декларированию. Данный сервис для предпринимателей начал работать с 10 октября.

"Многие экспортеры отправляют международные отправления с товарами, подлежащими таможенному декларированию, например, ювелирные украшения, произведения искусства, и хотели бы помощи в оформлении необходимых документов. "Укрпошта", получив лицензию таможенного брокера, теперь предоставляет сервис, что значительно упростит и ускорит оформление таможенных деклараций для наших клиентов", - отметил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности "Укрпошты" Александр Перцовский.

Клиенты национального почтового оператора, который сотрудничает со 192 странами мира, могут в рамках базовой услуги "Укрпошты" по международной доставке также оформить сервис по подготовке грузовых таможенных деклараций (ГТД).

Как сообщал УНИАН, в 2017 году "Укрпошта" увеличила объемы международных операций на 34,5%, доставив около 6 миллионов килограмм экспортных и импортных отправлений. Основными странами, экспорта через "Укрпошту" являются США, Израиль, Канада, Великобритания, а импортируют - из Китая, Нидерландов, Израиля, США.