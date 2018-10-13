Самые проблемные дороги Украины: без надежды на скорый ремонт

Скоро зима, а значит строительно-ремонтные работы на многострадальных дорогах Украины близятся к завершению, вернее, так должно быть. Но на деле уже давно не в диковинку, когда в метель или при лютом морозе в нашей стране кладут асфальт, закатывают ямы, спасают едва отремонтированные дороги, которые «тают» вместе с покрытием, даже не дождавшись весенней оттепели. Хотя в этом году все может быть иначе. По крайней мере, это обещают украинцам.

Правительство, судя по официальным заявлениям, приложило немало усилий, чтобы активизировать объявленную бездорожью войну. Для приведения в порядок 4 тысяч километров автотрасс было увеличено финансирование до рекордных 50 миллиардов гривен, менялись правила для подрядчиков с нечистой совестью, сделали частыми и проверки деятельности дорожников, заработал Дорожный фонд – его наполненность, по итогам года, планируется на уровне почти 34 миллиарда гривен. Правда, по данным Госагентства автомобильных дорог («Укравтодор»), на 1 сентября поступления составили лишь 22,3 миллиарда. Но при этом в госагентстве уверяют, что «риск недофинансирования фонда не ожидается».

Кроме того, была проведена децентрализация – более 123 тысяч километров дорог переданы на баланс местной власти, на местный уровень направлены и средства на их ремонт - 11,5 миллиардов гривен с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от поступлений. «Укравтодор» теперь отвечает лишь за около 47 тысяч километров дорог госзначимости, на ремонт и обслуживание которых планируется освоить 18 миллиардов гривен. По состоянию на 13 сентября, по утверждению «Укравтодора», уже выполнены работы на 12,5 миллиардов - 73% от плана.

Но планы-планами, отчетность-отчетностью, а на деле все как-то пошло не так. Свидетельством тому являются прокатившиеся по стране акции протеста жителей ряда регионов: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской и Николаевской областей, причем с перекрытием стратегических трасс. Скандалили водители и на автостраде Киев-Одесса. Люди требовали привести дороги в порядок - без потери колес добраться до места назначения невозможно. Соцсети пестрели фото и видео-доказательствами ужасающего бездорожья.

Возмущались они и нововведением правительства. Кабинет министров изменил перечень объектов ремонта автодорог общего пользования и, соответственно, объемы выделяющихся на них госсредств. И все для рационального использования последних. С тех проектов, где удалось сэкономить, деньги переведут на более нуждающиеся в финансировании. А те объекты, для которых не успели оформить документацию или не готовы к реализации задуманного, и вовсе исключат из перечня финансирования.

Это нововведение как раз и коснулось «бастующих» регионов, власти которых тоже негодовали по этому поводу. Но министр инфраструктуры Владимир Омелян сразу же парировал – в перечисленных областях не используют деньги на ремонт дорог по назначению, а кладут их на депозит, дабы остаться в прибыли от процентов: «В ситуации, когда финансовый ресурс ограничен, мы не можем позволить, что кто-то держит деньги на депозите, получает деньги и рассказывает, что когда-то все будет, это не допустимо».

Кстати, интересное совпадение - вскоре после такого заявления Национальное антикоррупционное бюро вручило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства. Разбирательства продолжаются.

Что же касается ситуации с ремонтом дорог и негодующими по этому поводу украинцами, УНИАН обратился в «Укравтодор» с вопросом – что же делается для разрешения самых скандальных дорожных проблем?

Стратегическая Н-10

В Ивано-Франковской области в августе жители города Болехов перекрыли движение транспорта на автотрассе государственного значения Н-10 (Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга). Бастовали несколько дней. Требовали отремонтировать дорогу, по которой, по их словам, нельзя передвигаться даже при скорости 5 км/час.

В «Укравтодоре» пояснили, что люди требовали отремонтировать дорогу, которая имеет местное значение и находится в управлении Ивано-Франковской облгосадминистрации. Сейчас подрядная организация проводит ремонт Н-10 Стрый - Мамалыга лишь на участке км 41 - 47 км, в районе города Долина.

«По поводу перекрытия движения и требований отремонтировать дороги председатель Ивано-Франковской ОГА провел пресс-конференцию. В частности, речь шла о том, что средства из Дорожного фонда полностью на 2018 год исчерпаны. Чтобы в дальнейшем не было напряжения, местные власти планируют информировать, каким образом в следующем году будут распределяться средства Дорожного фонда», - отмечается в сообщении «Укравтодора».

То есть, остается только надеяться, что местные жители все же смогут доехать до нужного пункта. И стоит напомнить, что стратегическая автотрасса Н-10 проходит по территории Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей – от города Стрый через опять-таки Болехов, затем Долину, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыю, Заболотов, Снятин, Черновцы и заканчивается на пропускном пункте «Мамалыга» на границе с Молдовой. То есть, бездорожный Болехов объехать не получится.

Невыездные селяне

В Черкасской области жители сел Геронимовка и Русская Поляна перекрывали трассу Р-10 на въезде в Черкассы с требованием немедленного ремонта дороги Н-16.

В «Укравтодоре» сообщили, что все дело в тендере. 1 октября постоянно действующей административной коллегией Антимонопольного комитета было принято решение обязать Службу автомобильных дорог в Черкасской области отменить процедуру закупки услуг по текущему среднему ремонту автодороги госзначения Р-10 Канев-Чигирин-Кременчуг на участке км 77 + 000 - км 79 + 100, которая должна была состояться 3 октября. Не сложилось с квалификационными критериями участников.

«Поэтому Службой автомобильных дорог в Черкасской области будет объявлена повторная процедура тендерной закупки услуг по текущему среднему ремонту автодороги госзначения Р-10 Канев-Чигирин-Кременчуг на данном участке в течение 2018-2019 годов. Сейчас для обеспечения безопасного проезда и, используя благоприятные погодные условия, там проводится ямочный ремонт за счет эксплуатационного содержания», - сообщили в «Укравтодоре».

Остается только пожелать местным жителям не отчаиваться…

Бездорожная Николаевщина

В «Укравтодоре» признают, что состояние дорог в Николаевской области, где акции протеста местных жителей по этому поводу стали обыденным делом, - катастрофическое. Учитывая это, в текущем году на выполнение там ремонтно-строительных работ было выделено 560,7 миллиона гривен, на 60% больше, чем годом ранее. Плюс, субвенция 287 миллионов. Итого - 847 миллионов гривен.

На средства Дорожного фонда было запланировано капитально отремонтировать автодорогу Н-14 (Александровка - Кропивницкий - Николаев), провести текущий средний ремонт дороги Н-11 (Днепр – Николаев) и Т-15-07 (Николаев - Парутино - Очаков - База отдыха «Черноморка»).

«К сожалению, состояние выполнения ремонтно-строительных работ в Николаевской области на начало сентября крайне неудовлетворительное - 17% от запланированного объема работ. Хотя средний показатель выполнения работ по стране - 68,3%, а в некоторых областях - 90-96%», - сетуют в «Укравтодоре».

На одной из самых сложных дорог страны Н-14 (Александровка - Кропивницкий – Николаев) капитальный ремонт вообще не был начат! Более того - к этому времени даже не завершены тендерные процедуры, не заключены договоры. Как пояснили в «Укравтодоре», всему виной - обжалование в Антимонопольном комитете решений тендерного комитета Службы автомобильных дорог.

Более того, эта несчастная Н-14 попала и под нововведение Кабмина - деньги с этого «бесперспективного» объекта должны были быть переведены еще в июне. Но, «понимая важность этой дороги для граждан области и всей страны, Службой автомобильных дорог были изысканы дополнительные возможности ускорить процедуры и начать ремонт».

В «Укравтодоре» подчеркивают, что «строго придерживаются маршрутного принципа ремонта дорог в пределах всей страны и выполнения стратегии 2018-2022. Именно поэтому неиспользованные средства были перенаправлены с автодороги Н-14 на автодорогу H-11 - второй важнейший объект для Николаевской области и страны в целом, ведь эта дорога соединяет порты Николаева и Одессы с Запорожьем, Кривым Рогом, Днепром и другими промышленными центрами Востока страны».

То есть, не успев отремонтировать одну «очень важную для страны» трассу, взялись за другую, и тоже «очень важную». Тут уместно напомнить народную пословицу: за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Пока, судя по реакции водителей, которым приходится пользоваться «стратегическими дорогами», проходящими через Николаевскую область, именно так все и выглядит.

В Одессу – без колес

Негодование водителей относительно состоянием трассы Киев-Одесса (М-05) уже стало традиционным. «Сколько можно так ездить? Дороги просто нет». Что они там ремонтируют – не понятно, а вот я свой автомобиль после такой поездки – регулярно», - рассказывает о состоянии этой стратегической трассы постоянный ее пользователь Андрей Колуб.

В «Укравтодоре» отмечают, что основная причина заключается в том, что «подавляющее большинство участков дороги эксплуатируется сверхнормативного срока (строительство дороги началось в 1926 году) и уже давно требуют капитального ремонта, в частности, «потребность в средствах на проведение капремонта на участке от Белой Церкви до Одессы составляет 16 миллиардов гривен».

На сегодня идет капитальный ремонт за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а также Дорожного фонда отдельных участков дороги. Кроме того, «в текущем году для обеспечения безопасных условий движения на М-05 Киев-Одесса на участке км 143 + 028 - км 199 + 000 за счет средств эксплуатационного содержания были выполнены работы по ликвидации ямочности и других деформаций покрытия на площади 148 тысяч квадратных метров общим объемом 51,4 миллиона гривен».

В «Укравтодоре» также сообщили, что, по результатам исследований и испытаний, проведенных в этом году институтом ГП «Укргипродор», участка автодороги М-05 протяженностью 39 км, требуется провести капитальный и текущий средний ремонт на сумму 897,7 миллиона гривен. Еще один участок трассы требует неотложных мер - км 143 + 028 - км 152 + 918. Служба автомобильных дорог в Черкасской области уже заказала проектную документацию для проведения работ, правда, только для текущего среднего ремонта.

И главное, что отметили в «Укравтодоре», – «работы по ликвидации вновь образовавшихся ям на автодороге М-05 в пределах отведенных лимитов финансирования продолжаются».

Так что латать - не перелатать трассу Киев-Одесса. И ремонту этому, похоже, не будет конца.

И напоследок…

В мировом рейтинге качества дорог Украина, согласно Индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018, заняла 130 место из 137. Наши дороги оценили в 2,4 балла из 7-ми возможных. Украину обошел даже Мозамбик, заняв 129 позицию. За нами идет Парагвай. При этом качество наших дорог хуже, чем у ближайших соседей - Венгрии (62-е место), Польши (65-е место), Словакии (73-е место), России (114-е место), Румынии (120-е место) и Молдовы (128-е место). Правда, Беларусь в рейтинг не включили.

Пятерка лучших - Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария, Гонконг и Нидерланды. Худшие дороги - в африканской Мавритании.

Возможно, хоть на метр приблизить украинские дороги к уровню мировых лидеров «гладких трасс» получится в следующем году - финансирование работ планируется снова увеличить, уже до 57 миллиардов гривен. А автодороги, которые соединяют областные и районные центры, поселки и села, передадут на баланс местной власти.

«Дорогам между райцентрами надо уделить особое внимание. Как мы видим, сегодня деньги есть на местах, и местные власти должны делать дороги между райцентрами. Поэтому давайте ускорим это решение, чтобы с 1 января облгосадминистрации эти дороги забрали и начали их делать», - сказал премьер Владимир Гройсман.

По прогнозу Владимира Омеляна, если будут внесены изменения в Бюджетный кодекс для привлечения кредитного ресурса регионами, полностью отремонтировать местные дороги, которые все, как одна, этого требуют и давно, удастся за 2-3 года. А пока будет уместно пожелать нашим водителям постараться доехать из точки «А» в точку «Б» без потерь.

Нана Черная