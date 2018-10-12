Украинская авиакомпания купит два самолета Ан-158

«Антонов» подписало меморандум о поставке двух самолетов Ан-158 украинской авиакомпании FANAIR.

Государственное предприятие «Антонов», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», подписало в пятницу, 12 октября, меморандум о поставке двух самолетов Ан-158 украинской авиакомпании FANAIR.

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Об этом пресс-служба «Антонова» сообщила на странице в Facebook.

«В соответствии с меморандумом, подписанным 12 октября 2018 года, ГП «Антонов» через шесть месяцев после активации контракта по схеме финансового лизинга поставит авиакомпании FANAIR два самолета Ан-158 в конфигурации 97 кресел. Подписанный меморандум станет основой для запуска финансирования проекта», - сообщила пресс-служба госконцерна.

Как сообщал УНИАН, в июле «Антонов» подписал соглашение с подразделением Boeing для производства модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.