Министр инфраструктуры: проект Hyperloop набирает обороты

По словам Омеляна, НАН Украины подтвердила, что технология Hyperloop имеет право на жизнь.

Национальная академия наук Украины подтвердила, что технология Hyperloop имеет право на жизнь, и к концу этого года опубликует свой научный вывод. Об этом сообщила пресс-служба Минифраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

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"По проекту Hyperloop - он набирает обороты. Недавно Hyperloop Transportation Technologies при поддержке нескольких правительств, в том числе Украины, подписала соглашение с компанией TUV SUD, которая занимается сертификацией этого продукта. К концу этого года, как и обещали, НАН Украины опубликует свой научный вывод. Тот проект заключения, с которым я ознакомился, - положительный, то есть технология имеет право на жизнь и я надеюсь, что она будет успешно реализована в Украине украинскими компаниями, чтобы мы создавали продукт, который является уникальным в мире", - цитирует пресс-служба министра.

Омелян подчеркнул, что проект Hyperloop является длительным во времени, однако в Украине он реализуется согласно предварительным планам. «Надо понимать четко, что Hyperloop - это долгий проект и это большой вызов и для страны, и для бизнеса. Но я хочу, чтобы Украина была высокотехничной нацией, чтобы мы не просто добывали руду, а создавали современный продукт. Я всегда говорю, что айфон стоит дороже тонны зерна и нам надо производить айфоны и современные технические решения для страны. Украина - это государство, в котором строились и строятся авиалайнеры, которая запускает ракеты в космос, поэтому я думаю, что здесь ничего сложного нет»,- отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года Омелян впервые заявил, что в Украине займутся разработкой нового вида транспорта - отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA. Он сообщил, что для создания новейшего транспорта Мининфраструктуры привлекло к проекту с украинской стороны Национальную академию наук Украины, "Укроборонпром", "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО «Южмаш»), "Каховский завод электросварочного оборудования", " Интерпайп Украина ", Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформу развития инноваций. А также, зарубежную компанию Octagonal Corporation, которая, как сообщил министр, занимается строительством Hyperloop в Мексике.

Позже к проекту присоединилась

компания Hyperloop Transportation Technologies, подписав меморандум о сотрудничестве с Мининфраструктуры Украины, который предусматривает строительство пилотной линии hyperloop длиной 15 км.

Справка УНИАН. Hyperloop - это транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.