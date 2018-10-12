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В Киеве завтра перекроют движение на участке проспекта Леся Курбаса

19:03, 12 октября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщили в КК «Киевавтодор», в связи с укладкой верхнего слоя дорожного покрытия движение транспорта будет закрыто на участке ул. Академика Серкова до ул. Владимира Покотило (перед транспортной развязкой ул. Гната Юры, ул. Владимира Покотило и пр. Леся Курбаса).

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

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Теги: #перекрытие дороги#движение транспорта