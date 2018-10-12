В Киеве завтра перекроют движение на участке проспекта Леся Курбаса
19:03, 12 октября 2018Транспорт/Связь
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Движение транспорта будет закрыто на участке ул. Академика Серкова до ул. Владимира Покотило.
Иллюстрация REUTERS
В Киеве завтра с 7:00 до 20:00 будет закрыто движение транспорта на участке проспекта Леся Курбаса в направлении центра города.
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Как сообщили в КК «Киевавтодор», в связи с укладкой верхнего слоя дорожного покрытия движение транспорта будет закрыто на участке ул. Академика Серкова до ул. Владимира Покотило (перед транспортной развязкой ул. Гната Юры, ул. Владимира Покотило и пр. Леся Курбаса).
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
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