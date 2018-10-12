Украина договорилась с Польшей о дополнительных разрешениях на грузоперевозки

Также стороны договорились о количестве разрешений на перевозки на 2019 год.

Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам 10 тыс. дополнительных разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши в 2018 году.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе переговоров 10-11 октября в рамках заседания украинского-польской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

«На 2018 год польская сторона выделила дополнительно следующее количество разрешений: 8000 транзитных разрешений категории "Евро-5"; 2000 универсальных разрешений категории "Евро-5», - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, стороны договорились о количестве разрешений на перевозки на 2019 год.

«Переговоры были очень напряженные и интенсивные. Польская сторона в очередной раз настаивала на уменьшении квоты для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок до 130 тыс. разрешений. Украинская сторона подчеркнула, что данное предложение является неприемлемым, поскольку не удовлетворяет потребности украинских перевозчиков.

После долгих дискуссий стороны договорились, что с целью недопущения остановки автомобильного сообщения между нашими странами будет осуществлен обмен предварительным количеством разрешений на 2019 году в количестве 160 тыс. разрешений для украинской стороны и 160 тыс. для польской стороны», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что была достигнута договоренность, что после анализа эффективности использования разрешений перевозчиками обеих стран стороны проведут очередное заседание Смешанной Комиссии по первой половине 2019 года, где и будет принято решение по установлению окончательной квоты.

Как сообщал УНИАН, в прошлом и этом году Украина ощущает дефицит польских разрешений на автомобильные грузовые перевозки.

6 апреля сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. Отмечается, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка 49 гривен.