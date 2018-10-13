В Киеве в ночь на 15 октября полностью перекроют движение транспорта по мосту Патона

15 октября с 00:00 до 06:00 запланировано выполнение ремонтных работ.

В Киеве 15 октября из-за проведения ремонтных работ перекроют движение транспорта по мосту Патона.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

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"15 октября 00:00 до 06:00 запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е. А. Патона. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, в центре Киева 14 октября празднование Дня защитника Украины будет изменено расписание движения общественного транспорта.