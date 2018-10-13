Сегодня начинается почти полная украинизация телеэфира

Сегодня в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на ТВ. Нацсовет обещает проверять каналы

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации», принятый в мае, начинает действовать.

Закон вступает в силу сегодня, сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно закону, для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории доля передач или фильмов на государственном языке должна составлять не меньше 75% в периоды между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00. Для местных телекомпаний квота составляет 60%.

Отдельно установлена обязательная доля новостей на государственном языке — не меньше 75% в периоды с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Вещатели должны показывать фильмы и передачи, которые не являются их собственным продуктом, только на украинском языке (за исключением фильмов и передач, кроме детских и анимационных, которые созданы до 1 августа 1991 года). Фильмы и передачи, трансляция которых допускается не на государственном языке, должны быть с субтитрами на украинском языке. Фильмы, созданные на территории республик бывшего СССР не на русском и не на украинском языке и в дальнейшем дублированные на русском, должны быть озвучены или дублированы на украинском.

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Языковые квоты не распространяются: на субъектов государственного иновещания; на телерадиоорганизации зарубежного вещания (они могут ретранслироваться только со звуковым рядом, который соответствует требованиям о 60% украинского языка); на телерадиоорганизации, которые специализируются на научно-просветительских передачах на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза; на спутниковые телеканалы, которые ориентированы на образовательные передачи по изучению иностранных языков.

За нарушение закона предусмотрен штраф — 5% от общей суммы лицензионного сбора.

В Нацсовете напоминают, что в первый год после вступления закона в силу будет действовать переходный период: передачи собственного и национального производства, независимо от языка их выполнения, будут зачисляться в доли передач, выполненных на государственном языке.

«Отныне Национальный совет начинает мониторинг вещания телеканалов. В первую очередь будет проведен мониторинг тех каналов, которые, согласно предварительным данным, имели наименьшую долю украиноязычных передач», — пообещали в Нацсовете по ТВ.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» Верховная Рада приняла в мае.

В июне его подписал президент Украины Пётр Порошенко.