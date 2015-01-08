На должность главы «Укрзализныци» претендуют около 100 человек

Министерство инфраструктуры Украины продолжает принимать резюме от кандидатов на должности генеральных директоров Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого, при этом на должность главы «Укрзализныци» уже поступило около 100 заявок, а на посты руководителей аэропортов претендуют 50 человек.

"Знакомлюсь с итогами первых шести дней конкурса на руководителей «Укрзализныци» и двух аэропортов. Сейчас в кандидатском пуле около 100 претендентов на «Укрзализныцю» и 50 - на аэропорты «Борисполь» и «Львов». Ежедневно поступает от 15 до 20 резюме. Средний возраст 43-45 лет. Более половины кандидатов с MBA или западным образованием", - написал на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что среди претендентов есть руководители, имеющие опыт работы в международных компаниях, в том числе за границей.

Замминистра подчеркнул, что в Украине есть успешные менеджеры, но чтобы возглавить крупное госпредприятие, нужно иметь сильные управленческие качества. "Беда в том, что считанные единицы из них имеют сильный внутренний стержень. Добиться изменений смогут лишь "алмазные люди", как говорил Ларри Эллисон, - лидеры с сильной волей и стойкими убеждениями. Мы настроены таких отыскать, так как вызов по реформированию «Укрзализныци» - экстраординарный по своей природе", - подытожил Омелян.

Читайте такжеСуд подтвердил незаконность решения АМКУ об отмене конкурса по оценке имущества "Укрзализныци"Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов», который будет осуществляться совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.

7 января Министерство инфраструктуры продлило срок приема заявок от кандидатов на должности гендиректоров «Укрзализныци» и двух аэропортов до 19 января 2015 года включительно, тогда как ранее конечным сроком подачи заявок было 12 января.

Окончательный перечень финалистов будет сформирован и представлен на сайте Мининфраструктуры после оценки всех кандидатов.

Решение о назначении руководителя будет принимать министр инфраструктуры после общения с каждым из кандидатов-финалистов.