На Львовщине недовольные пассажиры заблокировали пути для поезда «Мукачево-Львов»

Протест устроили пассажиры, которым не хватило места в поезде из четырех вагонов.

На станции "Сколе" во Львовской области недовольные пассажиры перекрыли железную дорогу и заблокировали движение электропоезда Мукачево-Львов с требованием добавить к нему дополнительные вагоны.

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О происшествии, которое произошло 14 октября, сообщило местное издание Skole today. Отмечается, что электропоезд «Мукачево-Львов» состоит всего из четырех вагонов, а поскольку курсирует в местности, которая популярна среди туристов, то не может вместить всех желающих добраться до места назначения.

Пассажиры, которым не хватило места в электропоезде, вышли на рельсы и заблокировали его движение. Руководство «Укрзализныци» отреагировало на перекрытие движения, и выдало дополнительный электропоезд «Лавочное-Львов», который прибыл к станции «Сколе» примерно в 22:00.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда недовольные качеством услуг УЗ пассажиры перекрывают на Львовщине пути.

Так, 27 апреля, на железнодорожной станции "Скнилов" во Львове около 200 разъяренных пассажиров вышли из электрички Львов-Мукачево и заблокировали ее движение. Люди сетовали, что четыре вагона очень переполнены, пассажирам не хватает места, поэтому требовали добавить вагонов к поезду.

В конце мая люди снова перекрыли движение пригородного поезда на станции «Скнилов». Людям снова не хватило места в четырех поданных вагонах поезда, который курсирует до Самбора.

7 мая пассажиры перекрыли железнодорожный путь в Пустомытах, поскольку не смогли сесть в электричку. Железнодорожники тогда также подали 4 вагона.