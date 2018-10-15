Оккупанты займутся дорогой к Крымскому мосту: стала известна стоимость проекта

Начать работы планируется в 2019 году, завершить - до 2024-го. Протяженности трассы составляет около 150 километров.

Российское правительство выделит на модернизацию и расширение автомобильных подходов к Крымскому мосту 86,4 млрд руб. (около $1,3 млрд. - ред.).

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Минтранса, речь идет о подходах к мосту со стороны материка - трассе А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк.

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Начать работы планируется в 2019 году, завершить - до 2024-го. Протяженности трассы составляет около 150 километров.

Издание отмечает, что после реконструкции время проезда от Краснодара до Крымского моста сократится почти в 1,5 раза - до 1 часа 50 минут.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.