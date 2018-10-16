Сегодня полиция начинает штрафовать водителей за превышение скорости (видео)

Первая неделя после установления приборов измерения скорости TruCam была пилотной, но с 16 октября начинают выписывать штрафы вместо профилактической беседы.

С сегодняшнего дня полиция начинает штрафовать водителей за превышение скорости.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Первая неделя после установления приборов измерения скорости TruCam была пилотной, но с 16 октября начинают выписывать штрафы вместо профилактической беседы.

За превышение скорости в Украине больше, чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривень, а за превышение больше, чем на 50 км/ч - 510 гривень.

На карте помечены места, где уже стоят TruCam, места их размещения будут менять и обновлять карту.

Как сообщал УНИАН, с 27 сентября в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения и новые штрафы.

Превышение скорости более чем на 50 километров в час отныне будет стоить 3400 гривень вместо прежних 510. Если водитель спровоцировал ДТП и скрылся - тоже 3400 гривень штрафа, еще и с возможной конфискацией. Водителя без прав будут наказывать на 20 400 гривень, если же в течение года это повторится - заплатит уже 40 800.