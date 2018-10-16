В Харькове пока не используют радары TruCAM

О начале использования радаров TruCAM в области будет сообщено дополнительно.

В Харькове и Харьковской области радары TruCAM пока что не используются.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. "Сейчас патрульные полицейские Управления патрульной полиции в Харьковской области не используют TruCAM", - уточнили в ведомстве.

О начале их использования будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня полиция начала штрафовать нарушителей скоростного режима, которых будут выявлять с помощью лазерных радаров TruCAM.

Штрафовать нарушителей начнут в соответствии с изменениями в Правила дорожного движения, которые вступили в силу 1 января 2018 года. Согласно этим изменениям, предельная скорость движения авто в пределах населенных пунктов ограничена 50 км\ч. Если водитель превысил лимит скорости на 20 км\ч и был остановлен, он должен уплатить штраф в размере 255 грн. При превышении скорости на 50 км\ч штраф увеличится до 510 грн. А если превышение скорости привело к аварийной ситуации, штраф возрастет до 680 грн, при этом водителя могут лишить прав вождения на срок до года.