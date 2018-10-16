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Компания Rolls-Royce начала испытания автономных кораблей (видео)

12:37, 16 октября 2018
Транспорт/Связь
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Испытания автономных кораблей проводятся у побережья Норвегии / скриншот

Такие судоходные средства смогут осуществлять плавание без человека на борту, руководствуясь искусственным интеллектом, сообщает "Голос Америки".

Испытания автономных кораблей, пока с человеком на борту, проводятся у побережья Норвегии.

Чтобы научить искусственный интеллект распознавать объекты, компания использует около 5 миллионов фотографий из Интернета, например, кораблей под разным углом.

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Автономные корабли гипотетически должны уменьшить количество аварий, связанных с человеческой ошибкой, а также увеличить производительность, так как на борту без людей не нужно отопление, пища или вода. Автономные корабли, среди прочего, смогут оптимизировать маршрут с учетом использования топлива.

Сенсоры такого корабля подобные тем, что у автомобилей с автопилотом, только объемы информации гораздо больше. Rolls-Royce сотрудничает с Intel, чтобы установить серверные комнаты на судах.

Rolls-Royce не единственная компания, работающая в этом направлении. Стартап Buffalo Automation в Буффало, штат Нью-Йорк, также разработал систему, которая контролирует корабли, и уже испытывает ее.

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Теги: #корабли#Rolls-Royce