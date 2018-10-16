Audi заплатит 800 миллионов евро штрафа из-за дизельного скандала

Соответствующее решение приняла прокуратура Мюнхена.

Автоконцерн Audi заплатит 800 миллионов евро в связи с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах.

Читайте такжеAudi заподозрили в "лицензионном" мошенничестве - СМИ

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение группы Volkswagen, в которую входит компания.

В Volkswagen пояснили, что решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена. "Он включает в себя 5 миллионов евро в качестве прописанной в законодательстве высшей степени наказания за халатное нарушение правил, а также 795 миллионов евро за противоправное получение экономической выгоды", - отмечается в заявлении.

"Audi AG согласилась с решением о штрафе", - подчеркнули в Volkswagen.

В концерне ожидают, что его выплата "непосредственно скажется на финансовых показателях" Volkswagen и станет "дополнительным негативным фактором", который повлияет на данные за 2018 финансовый год.

В июне правоохранительные органы ФРГ в рамках расследования махинаций задержали теперь уже бывшего главу Audi Руперта Штадлера.

Как сообщал УНИАН, минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто.

Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen, в 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.