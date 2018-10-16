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Бренд Palm после девятилетнего перерыва выпустил смартфон размером с кредитку (фото)

14:29, 16 октября 2018
Транспорт/Связь
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Palm после девятилетнего перерыва выпустил смартфон размером с кредитку / фото palm.com

Компания Palm на этой неделе после девятилетнего перерыва представила первый смартфон под торговой маркой Palm. Его с разрешения китайской TCL, владеющей правами на эту торговую марку, представила молодая одноименная компания из Калифорнии.

Главная особенность устройства заключается в его размерах – оно не больше кредитной карты. Если говорить конкретнее, это крошечный по нынешним меркам смартфон с размерами 96,6х50,6х7,4 мм и массой 62,5 г. С обеих сторон корпус устройства оформлен закаленным стеклом Gorilla Glass 3, пишет itc.ua.

фото palm.com

Смартфон Palm оснащен экраном диагональю 3,3 дюйма и разрешением HD. Эти параметры соответствуют плотности 445 пикселей на дюйм. Новинка позиционируется в качестве второго смартфона, призванного стать компаньоном основному «большому» смартфону. По сути, смартфон-компаньон Palm берет на себя роль «умных» часов. Собственно, отдельного номера у Palm не будет и осуществлять звонки он будет с номера сопряженного основного смартфона. В новинке используется встроенная nano-SIM и пока что продавать ее будет только американский оператор Verizon.

фото palm.com
фото palm.com
фото palm.com

Основой смартфона Palm выступает бюджетная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 435, работающая под управлением ОС Android 8.1 Oreo с рядом оптимизаций пользовательского интерфейса под небольшой экран. Также в конфигурации находится 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти (понятно, что без возможности расширения), 12-мегапиксельная основная камера, селфи-камера на 8 Мп и батарея на 800 мА·ч. Последняя, по словам производителя, обеспечивает устройству автономность на уровне одного дня.

Из остального можно отметить функцию распознавания лица, модуль NFC, разъемы USB-C и 3,5 мм, а также степень защиты IP68.

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Теги: #смартфон