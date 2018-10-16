Бренд Palm после девятилетнего перерыва выпустил смартфон размером с кредитку (фото)

Компания вернулась на рынок смартфонов с 3,3-дюймовой моделью-компаньоном на Android.

Компания Palm на этой неделе после девятилетнего перерыва представила первый смартфон под торговой маркой Palm. Его с разрешения китайской TCL, владеющей правами на эту торговую марку, представила молодая одноименная компания из Калифорнии.

Главная особенность устройства заключается в его размерах – оно не больше кредитной карты. Если говорить конкретнее, это крошечный по нынешним меркам смартфон с размерами 96,6х50,6х7,4 мм и массой 62,5 г. С обеих сторон корпус устройства оформлен закаленным стеклом Gorilla Glass 3, пишет itc.ua.

Смартфон Palm оснащен экраном диагональю 3,3 дюйма и разрешением HD. Эти параметры соответствуют плотности 445 пикселей на дюйм. Новинка позиционируется в качестве второго смартфона, призванного стать компаньоном основному «большому» смартфону. По сути, смартфон-компаньон Palm берет на себя роль «умных» часов. Собственно, отдельного номера у Palm не будет и осуществлять звонки он будет с номера сопряженного основного смартфона. В новинке используется встроенная nano-SIM и пока что продавать ее будет только американский оператор Verizon.

Основой смартфона Palm выступает бюджетная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 435, работающая под управлением ОС Android 8.1 Oreo с рядом оптимизаций пользовательского интерфейса под небольшой экран. Также в конфигурации находится 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти (понятно, что без возможности расширения), 12-мегапиксельная основная камера, селфи-камера на 8 Мп и батарея на 800 мА·ч. Последняя, по словам производителя, обеспечивает устройству автономность на уровне одного дня.

Из остального можно отметить функцию распознавания лица, модуль NFC, разъемы USB-C и 3,5 мм, а также степень защиты IP68.