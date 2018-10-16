В «Видродженни» призвали премьера уволить руководителя «Укрзализныци»

Депутатская группа «Партия «Видродження» призывает премьер-министра Владимира Гройсмана уволить в.а. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова.

А также требует провести детальное расследование ситуации, сложившейся с системой распределения вагонов и формированием тарифов на грузовые перевозки от государственного монополиста.

С таким требованием во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР выступил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

Он подчеркнул, что за последние решения руководства «Укрзализныци» ситуация в области только ухудшается, искусственно создаются дополнительные проблемы для бизнеса.

«Сегодня представители бизнеса вынуждены давать взятки, чтобы получить зерновозы и полувагоны. «Укрзализныця» за последний год вывела из пользования 11 тысяч вагонов. Для чего это сделано? Чтобы создать искусственный дефицит вагонов, искусственную монополию. Правлением «УЗ» уже второй раз за год были повышены тарифы на грузовые перевозки – в среднем на 55%. Скажите мне, какая промышленность, аграрный бизнес выдержит такое безумное поднятие тарифов? Общая сумма расходов бизнеса после очередного витка тарифного составит почти 15 млрд гривен. Это сумасшедшие деньги для украинской промышленности и украинского аграрного бизнеса», – заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Он добавил, что среди других решений руководства «Укрзализныци», которые вредят всей отрасли, – планы по сокращению 60-ти железнодорожных станций. В результате чего работу могут потерять около 100 тысяч сотрудников «УЗ» по всей Украине. В то же время количество управленческого персонала на «Укрзалізниці» постоянно растет.

«За последний год в «УЗ» сформировали почти 50 департаментов и отдельных управлений. Такого количества людей, которые сейчас руководят «Укрзализныцей», не было за все последние годы. В начале 90-х структурой руководило 4-6 управлений, и работали там несколько сотен человек, а не 3-4 тысячи, как сегодня. В 2017 году средняя зарплата директора «Укрзализныци» составила 435 тыс. гривен, в планах на 2018 год – поднять зарплату руководству уже до 1,8 млн гривен в год. А тем временем у рядовых сотрудников «УЗ» средняя ежемесячная заработная плата составляет 9,2 тыс. гривен», – добавил Виктор Бондарь.

Политик заявил, что в связи с приведенными фактами депутатская группа «Партия «Видродження» будет требовать от премьер-министра уволить в.а. руководителя «УЗ». А также будет настаивать на расследовании последних решений правления государственного монополиста, которые касаются тарифов на грузовые перевозки.