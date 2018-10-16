Porsche планирует выпустить электрический кроссовер в 2022 году

Через три года Porsche может представить свой первый полностью электрический кроссовер.

Вслед за электрическим седаном Taycan, немецкий производитель Porsche планирует выпустить электрокроссовер. Похоже, что это будет электрическая версия модели Macan.

Через три года Porsche может представить свой первый полностью электрический кроссовер. Об этом сообщил журналистам финансовый директор Porsche Луц Мешке, пишет "Новое время".

Вероятно, электродвигатель установят на популярный компактный паркентник Porsсhe Macan, хотя на Женевском автошоу компания представила еще один концепт городского джипа - Porsche Mission E Cross Turismo.

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"Пока нет окончательного решения, но вы можете этого ожидать, поскольку нам нужно полностью электрическое авто больших размеров. Эта идея затем будет развиваться в последующих поколениях моделей Panamera и Cayenne", - сказал Мешке.

Уже в следующем году должен выйти новый спортивный полностью электрический седан Porsche Taycan, на который бренд делает ставку и ожидает отклика аудитории.

По слухам, два электродвигателя Taycan производят около 600 лошадиных сил и разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,5 секунды. Зарядка нового Porsche будет одной из самых быстрых среди конкурентов, как уверяет производитель. Он утверждает, что используя новые 800-вольтовые зарядные устройства, вы сможете заряжать Taycan до 80% всего за 15 минут.