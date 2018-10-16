Журналисты проверили, начали ли патрульные использовать радары на дорогах (видео)

С сегодняшнего дня полиция начинает штрафовать водителей за превышение скорости.

Отныне патрульные будут наказывать деньгами любителей быстрой езды, поскольку времена предупреждающих разговоров прошли. Об этом сообщает ТСН.uа. Журналисты решили проинспектировать дороги Киева, где должны работать два экипажа полиции с радарами. Дальнейшее развитие событий смотрите на видео.

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