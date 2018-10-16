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Журналисты проверили, начали ли патрульные использовать радары на дорогах (видео)

14:55, 16 октября 2018
Транспорт/Связь
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С сегодняшнего дня на дороги Украины возвращаются полицейские радары / фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН.uа.

Журналисты решили проинспектировать дороги Киева, где должны работать два экипажа полиции с радарами.

Дальнейшее развитие событий смотрите на видео.

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Теги: #штрафы для водителей#штрафы за нарушение ПДД