Журналисты проверили, начали ли патрульные использовать радары на дорогах (видео)
14:55, 16 октября 2018Транспорт/Связь
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С сегодняшнего дня полиция начинает штрафовать водителей за превышение скорости.
С сегодняшнего дня на дороги Украины возвращаются полицейские радары / фото УНИАН
Отныне патрульные будут наказывать деньгами любителей быстрой езды, поскольку времена предупреждающих разговоров прошли.
Об этом сообщает ТСН.uа.
Журналисты решили проинспектировать дороги Киева, где должны работать два экипажа полиции с радарами.
Дальнейшее развитие событий смотрите на видео.
Начало штрафов: журналисты проверили, патрульные начали использовать TruCam на дорогах
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