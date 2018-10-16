Volvo сообщил о проблемах с контролем выхлопных газов в некоторых автомобилях

Акции компании упали на 5,37 процента.

Шведский производитель автомобилей Volvo сообщил во вторник, что один из элементов системы ограничения выбросов приходит в негодность быстрее чем ожидалось, что может послужить причиной для превышения двигателями уровня выхлопных газов.

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По сообщениям компании, большая часть автомобилей с подобными двигателями была продана в Северной Америке и Европе - двух крупнейших рынках сбыта Volvo, а стоимость устранения ошибки “может оказаться существенной”, пишет Рейтер.

Проблема с элементом системы ограничения выбросов может стать дополнительной головной болью для Volvo, которая приложила много усилий для сохранения рентабельности после резкого скачка спроса в Европе и Северной Америке, вызвавшего проблемы с поставками и увеличившего расходы на сырье и трудовые ресурсы.

Представитель компании сообщил, что Volvo общалась с представителями властей в США и Европе, однако пока нет какого-либо конкретного плана действий для отзыва с рынка проблемных автомобилей. Акции Volvo упали на 5,37 процента.