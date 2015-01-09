Латвийская AirBaltic признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире. Об этом свидетельствуют обнародованные данные мирового лидера в сфере авиационной информации - компании OAG, которая составила список лучших авиакомпаний после анализа 43,5 млн полетов, передает ТАСС.

В соответствии с анализом OAG, AirBaltic достигла 94,9% пунктуальности полетов, связывающих Ригу с местами назначения в Европе, на Ближнем Востоке, а также в России и СНГ.

Читайте такжеУкраина оштрафовала 18 российских авиакомпаний на 261,5 миллиона гривеньЭто означает, что более девяти из десяти рейсов латвийской национальной авиакомпании прибывают вовремя. В глобальном рейтинге за AirBaltic следуют Hawaiian Airlines, Аustrian Аirlines, Iberia и Norwegian Air Shuttle.

"Учитывая более чем восьмидесятилетний опыт в обобщении данных о полетах, OAG лучше всего позиционирован для подачи самых достоверных показателей и данных о пунктуальности. Латвийская авиакомпания AirBaltic превзошла других с показателем в 94,9%, что намного выше среднего", - подчеркивает исполнительный вице-президент OAG Джон Грант.

AirBaltic была создана в 1995 году. Парк авиакомпании в настоящее время насчитывает 5 самолетов Boeing 737-500с, 8 - Boeing 737-300 и 12 Bombardier марки Q400 NextGen. Авиакомпания выполняет прямые рейсы из Риги в более чем 60 конечных пунктов.

AirBaltic была первой авиакомпанией в Европе, которая в 2009 году ввела гарантию своевременного прилета на место назначения. Эта страховка предполагает дополнительные бонусы в тех случаях, когда произошла задержка.