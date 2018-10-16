Суд восстановил Антонюка в должности председателя Госавиаслужбы

Суд обязал Госавиаслужбу выплатить Антонюку среднюю заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте в размере 269,1 тыс. грн.

Окружной административный суд Киева восстановил Дениса Антонюка в должности председателя Государственной авиационной службы с 4 сентября 2015 года.

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Об этом говорится в тексте постановления суда от 1 октября, размещённом в Едином реестре судебных решений.

Согласно сообщению, суд обязал Госавиаслужбу выплатить Антонюку среднюю заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте в размере 269,1 тыс. грн.

Решение суда вступит в силу по окончании срока подачи апелляции, то есть через 30 дней после его принятия.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Окружной административный суд Киева отказал Денису Антонюку в восстановлении в должности.

4 сентября 2015 года экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что по результатам проведенной проверки Госавиаслужбы Кабинет министров принял решение об увольнении главы службы Дениса Антонюка.

На пост главы Госавиаслжубы Антонюк был назначен 12 марта 2014 года, а до назначения занимал должность директора по развитию маршрутной сети и работе с альянсами базовой украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".