Названа дата, когда украинцы наконец-то смогут оставлять номер при смене мобильного оператора

НКРСИ подтвердила решение о полноценном запуске услуги по переносу номера при смене мобильного оператора с 1 мая 2019 года.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) утвердила 1 мая 2019 года датой начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP). Как сообщает пресс-служба НКРСИ, такое решение было принято на заседании комиссии.

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«Комиссия приняла решение определить 1 мая 2019 года сроком начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров на телекоммуникационных сетях подвижной (мобильной) связи, включая создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, и к 1 февраля 2019 года – их подключения к централизованной базе данных», - сказано в сообщении.

В комиссии добавили, что решение в установленном законодательством порядке подадут на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) объявило о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP.

В первом тендере приняли участие 4 компании: «Диалинк», «Т4в», «Эс Ай Центр» и «Технический центр интернет». Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, Ericsson, «Диалинк», «ЭС АЙ центр, «Т4в» и «Украинские специальные системы».

25 января 2016 года УГЦР объявил победителем MNP-тендера компанию «Диалинк», после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

В конце апреля 2016 года УГЦР пересмотрел результаты тендера, как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины от 18 марта, и выбрал победителем IT-компанию «Эс Ай Центр». Это решение в свою очередь также вызвало недовольство со стороны проигравших участников, которые начали обжаловать его в судебных инстанциях.

В апреле 2017 года Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разрешила мобильным операторам начать работы по проектированию своих телекоммуникационных сетей для предоставления услуги MNP.

На заседании Нацкомиссии в августе этого года было принято предварительное решение полноценно запустить услугу по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине с 1 мая 2019 года.