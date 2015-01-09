Всемирный банк выделил Беларуси $250 млн на модернизацию дорог

Беларусь и Всемирный банк подписали соглашение о выделении республике займа в размере 250 миллионов долларов для реализации проекта по модернизации транзитного коридора М-6 Минск-Гродно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций страны.

"Проект предполагает поддержку модернизации отдельных участков транзитного коридора M-6 между городами Минск и Гродно в рамках исполнения госпрограммы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2015-2019 годы", — отмечают в пресс-службе.

Проект также предусматривает мероприятия по решению проблемы задержек при пересечении границы с Польшей за счет упрощения процедур таможенного оформления. "В результате реализации компонента проекта, связанного с совершенствованием процедур на границе, предполагается увеличить пропускную способность пункта пропуска "Брузги" с 700 грузовых автомобилей в день в настоящее время до 1,7 тысячи грузовых автомобилей в день", — говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркивают, что проект также будет способствовать повышению безопасности участников дорожного движения и совершенствованию управления дорожной сетью за счет расширения использования рыночных принципов в целях развития придорожного сервиса и создания центра координации дорожного движения на автодорогах.

Это самый крупный из займов, выделенных Всемирным банком Республике Беларусь, и второй проект в дорожно-транспортной отрасли, который Всемирный банк финансирует в стране на сегодняшний день.

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Первым совместным проектом (займ Всемирного банка составил 150 миллионов долларов США) стала реконструкция участка Пуховичи-Бобруйск автодороги М5 Минск-Гомель, которая является частью Трансъевропейского транспортного коридора IX. Участок трассы протяженностью 53 км, реконструированный до параметров дороги I категории, был введен в эксплуатацию в конце 2013 года.