Опоры установили на глину и рыхлый ил: стало известно, почему Крымский мост ждет трагичный финал

Ахилесовой пятой моста стала геология, именно из-за несоответствий почвы для строительства моста, его проект отвергла еще советская экспертиза.

При строительстве Крымского моста его опоры, вопреки всем нормам, установили на полутвёрдые/полужидкие глины низкой плотности и на рыхлый и пористый ил.

Об этом написал в своем блоге на "Обозреватель" израильский блогер Eli Belenson, который долгое время анализировал все документы о ходе строительства моста. Он также указал на некий факт: как только о вопиющих нарушениях объявляли в сети, то ранее доступная информация тут же исчезала.

Он подчеркнул, что Ахилесовой пятой сооружения стала геология, именно из-за несоответствий почвы для строительства моста, его проект отвергла еще советская экспертиза.

"Обычно, серьёзные инженерные конструкции, такие как железнодорожные мосты, где предполагаются серьёзные нагрузки, принято опирать на твёрдые грунтовые основания. Для этого бурят или забивают специальные сваи, которые и опираются на эти самые твёрдые грунты. Если мы обопрём массивную конструкцию на недостаточно твёрдое основание, отдельные её части или вся конструкция целиком могут неравномерно просесть, деформироваться и, в конечном результате, разрушиться", - написал блогер.

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По словам Eli Belenson, в случае с железнодорожным мостом, недопустимое проседание или деформация могут привести спустя некоторое время к катастрофе – речь будет идти об огромных экономических убытках и человеческих жертвах.

"Советские, а затем и российские ГОСТы, запрещали опирать подобные конструкции на что-либо, кроме твёрдого скального основания... Даже не на песок. И не на глину. Но, как мы видим из приведенных геоизысканий, на глубине, в которую, согласно планам строительства КМ должны опирать сваи (до 58 метров глубиной) никакого скального основания не обнаружено (см. нижнюю строчку таблицы, выделенную красным). Более того, не обнаружено там даже песка. Но и этого мало - даже глину там не обнаружили", - указал эксперт.

"А теперь представьте, что речь идёт не просто о почти двадцатикилометровом железнодорожном мосте, с огромными нагрузками и огромной парусностью (шторма, волны, боковой ветер, поезда), а речь идёт так же о сейсмически опасной зоне, где регулярно случаются подземные толчки различной силы. Проектировщики нового моста уверяют, что достаточно забить сваи на 58 метров и всё будет в порядке, но пригодна ли эта полутвёрдая глина в качестве основания для опор?" - поинтересовался Eli Belenson.

По его словам, ранее требования опирать сваи на скальное основание были прописаны в Строительных нормах и правилах, но позже они странным образом исчезли из документа 17 июня 2017 года.

Он также указал на другой вопиющий нюанс, согласно которому геозыскания перед началом строительства провели некачественно, а выяснилось это, когда мост уже строили полным ходом.

"Проект Керченского/Крымского моста представляется мне потенциально опасным. Предполагать такое и молчать я считаю аморальным. Если я где-то ошибся, то буду рад профессиональному и доказательному опровержению. Будет гораздо хуже, если в результате эксплуатации моста погибнут люди, а я буду знать, что я понимал, что такое может случится, но молчал", - резюмировал Eli Belenson.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали новые фото рухнувшей части Крымского моста.