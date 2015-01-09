США оштрафовали Honda на $70 млн за сокрытие данных о сотнях аварий

Honda Motor согласилась выплатить штраф в размере $70 млн за утаивание данных от правительства США о более 1,7 тыс. пострадавших и погибших при аварийных случаях, связанных с возможными дефектами машин японского концерна, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Данные касались соответствующих требований и жалоб по гарантийным обязательствам автомобилей. Законодательство США уже 14 лет обязывает автопроизводителей сообщать такую информацию в Национальное управление по безопасности движения. Утаивание данных не позволило этому ведомству оперативно выявить производственные недостатки автомобилей.

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Министр транспорта США Энтони Фокс заявил, что Honda и все остальные производители должны нести ответственность за безопасность, а если этого не происходит – такой практике нет оправданий.

«Эти штрафы отражают нашу жесткую позицию по отношению к тем, кто нарушает закон», – подчеркнул Фокс.

Honda, как полагает управление дорожной безопасности, в течение 11 лет занижала статистику дефектов подушек безопасности в результате «неверного считывания данных и компьютерных ошибок».

На компанию были наложены два максимально возможных в данных случаях штрафа по $35 млн – один за утаивание 1 тыс. 729 случаев травматизма и смерти в связи с претензиями с 2003 по 2014 годы, второй – из-за непредставления отчетности по гарантийным обязательствам и ремонту.