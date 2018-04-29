Транспортный сектор Украины: от провалов к реформам

Авиарынок: почти нелетный год

Первым и весьма существенным ударом для авиаотрасли в прошлом году стала аннексия Крыма. Отечественные авиакомпании, осуществлявшие на полуостров до трети внутренних рейсов, понесли значительные убытки. Только по прогнозам авиакомпании «Международные авиалинии Украины», крупнейшего авиаперевозчика страны, из-за оккупации Россией Крыма и закрытия аэропорта «Симферополь» компания недосчитается порядка 300 тысяч пассажиров.

Ситуация еще больше усложнилась войной на Донбассе. Как известно, в результате боев были уничтожены два аэропорта в Луганске и Донецке. Причем Донецкий международный аэропорт был заново отстроен всего два года назад, на что потрачено около 7 млрд грн. По плану, это должен был быть основный хаб восточного региона Украины и второй главный аэропорт страны. На сегодня инфраструктура аэропорта полностью уничтожена, по сути, он стал крепостью для украинских военных.

Военный конфликт сделал Украину малопривлекательной для туристов. Тенденция сокращения объема международных транзитных перелетов стала заметной еще весной. А после катастрофы с малайзийским Боингом на Донбассе международные авиакомпании и вовсе стали выстраивать маршруты не только в обход восточных областей, но и Украины в целом. Как результат - отрасль недосчиталась миллионов поступлений.

Прогнозируемо упал пассажиропоток со страной агрессором – Россией. Этому способствовало и то обстоятельство, что власти Украины, боясь наплыва террористов, время от времени вводили запреты на перелеты из России в Харьков и Днепропетровск.

Падение объемов пассажиропотока сказалось на отечественных авиаперевозчиках. Хотя итоговые результаты работы компаний за 2014 год еще не обнародованы, но предварительные данные не оптимистичны.

Так, за 11 месяцев прошлого года предприятия авиатранспорта Украины сократили перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 16,3% - до 6,1 млн человек.

В крайне сложном положении автоматически оказались и отечественные аэропорты. В частности, количество пассажиров крупнейшего в стране аэропорта «Борисполь» за 11 месяцев 2014 года сократилось на 13% - до 6,4 млн человек. Нестабильная ситуация и в других «гаванях». Аэропорт «Львов» по итогам работы за 11 месяцев п.г. потерял более 16%, обслужив всего 548,5 тыс. пассажиров.

Падение пассажиропотока (на 41%) не избежал и аэропорт «Киев» (Жуляны), который в 2013 году показал рекордный рост, увеличив пассажиропоток по сравнению с 2012 годом на 113,3% - до 1,838 млн человек.

Морпорты: кому в концессию?

Украина из-за аннексии Крыма в 2014 году лишилась сразу нескольких морских торговых портов - Керченского, Севастопольского, Феодосийского, Ялтинского и Евпаторийского. Ответным шагом на действия Кремля стало официальное признание Украиной Автономной Республики Крым и Севастополя оккупированными территориями. Как следствие - закрытие нашей страной крымских портов для международного судоходства, а также санкции Запада против крымских предприятий, в том числе и портов. Однако запрет был неоднократно нарушен иностранными судовладельцами. По данным МИД Украины, с конца июля по 10 декабря 2014 года зафиксировано нахождение 99 судов в Крыму под флагами иностранных государств, львиная доля которых – российские. В ответ на нарушение норм международного судоходства Генпрокуратура Украины возбудила 69 уголовных дел.

Портовой отрасли в 2014 году пришлось учиться выживать в новых условиях. И отчасти это удалось. Основная доля переработки грузов традиционно пришлась на Ильичевский, Одесский и «Южный» порты. Так, по итогам 11 месяцев п.г. морпорты показали положительную динамику перевалки грузов, обработав около 130 млн тонн, что более чем на 5% выше показателя за аналогичный период 2013 года.

В целом, если не учитывать аннексию Крыма и транспортную блокаду Донбасса, которая привела к возникновению нового логистического маршрута доставки грузов – морем из Бердянска в Мариуполь, портовая отрасль Украины в 2014 году развивалась, хотя и относительно вяло.

Однако о спокойствии в 2015 году можно забыть. Впереди острое противостояние за право владеть портами. Вероятна их передача в концессию - наиболее эффективный механизм взаимодействия государства с инвесторами.

К слову, в конце 2014 года Фонд госимущества объявил о проведении оценки крупнейшего порта «Южный» с целью дальнейшей передачи его в концессию.

В числе портовых реформ 2015 года, по мнению главы Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Ореста Климпуша, необходимость усовершенствования нормативной базы в части контейнерных перевозок и искусственно созданных земельных участков, а также снижения давления и искоренения коррупции в отношении контролирующих органов - экологической, зерновой, санитарной инспекций и таможни.

Еще одним знаковым событием 2014 года стало выданное Кабмином в ноябре распоряжение о создании в Одесской области международного пункта пропуска для паромного пассажирского и грузового сообщения через украинско-румынскую госграницу между населенными пунктами Орловка (Украина) - Исакча (Румыния).

Проект создания международной паромной переправы через Дунай обсуждался более 10 лет, и вот появился свет в конце тоннеля. Реализация задуманного позволит развить транспортно-логистическую инфраструктуру на юге Одесской области и повысить стандарты безопасности паромных перевозок пассажиров и грузов между двумя соседними странами. Ожидается, что мощности перевозки составят порядка 170 тысяч единиц техники в год.

«Укрзализныця»: спасение в реформах

Для государственного монополиста на рынке железнодорожных перевозок – «Укрзализныци» - 2014 год был достаточно сложным. Наряду с хроническими убытками от перевозки льготников и извечной проблемой обновления устаревшего вагонного парка, «Укрзализныця» столкнулась с новыми трудностями – необходимостью восстанавливать взорванные террористами объекты инфраструктуры. При чем делали это железнодорожники, в основном, за свой счет. Не говоря уже о том, что «Укрзализныця» по итогам 2014 года бесплатно вывезла из зоны АТО 17 тысяч людей.

В целом, «Укрзализныця» оценила затраты на восстановление более 1,4 тыс. поврежденных объектов железнодорожной инфраструктуры в 800 млн грн, по состоянию на конец декабря п.г. железнодорожники восстановили почти 700 объектов на сумму более 93 млн грн, а в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке национальный перевозчик прогнозирует потери отрасли на уровне 3 млрд грн по итогам 2014 года. И это связано с тем, что большая часть Донецкой железной дороги находится на территории, которая контролируется боевиками.

Чтобы хоть как-то стабилизировать финансовое состояние отрасли, «Укрзализныця» прибегла к непопулярной мере – повышению тарифов на перевозки. В частности, тариф на грузоперевозки был поднят на 12,5%, а на пассажироперевозки – на 20%. «Укрзализныця» уже заявила о намерении провести индексацию тарифа на грузоперевозки в феврале 2015 года на 30%.

Между тем, война войной, а необходимость инвестиций никуда не делась. Чтобы сохранить существующие позиции железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, по мнению экспертов, необходимо до 2020 года приобрести 111 тысяч вагонов. «Эксперты подсчитали, что недоинвестирование в 10 тыс. вагонов (примерно 5% парка) приводит к потере приблизительно 15 млрд т/км грузооборота, что примерно равно 1,6 млрд грн дохода», - подчеркнул эксперт Совета по реформированию при Министерстве инфраструктуры Андрей Буковский.

Он также отметил, что значительные объемы инвестиций необходимо направить и на обновление тягового подвижного состава - до 2020 года нужно закупить более 2 тысяч грузовых локомотивов, тогда как инвестиции в обновление подвижного пассажирского состава будут составлять более 37 млрд грн. При этом основная их доля должна прийти после 2015 года - именно в это время начнется массовое списание устаревшего состава.

В настоящее время на рынке наблюдается тенденция стабильного падения пассажироперевозок, при этом снижается и коэффициент покрытия расходов. «Убытки от пригородных перевозок в последние годы существенно возрастают. Если в 2007 году они составили 1,29 млрд грн, то в прошлом году - уже 3,6 млрд. грн. Несмотря на законодательно закрепленное право, в 2006-2013 годах «Укрзализныце» было компенсировано не более 6% убытков», - отметил Буковский.

Упростить поиск инвестиций в железнодорожную отрасль должна помочь реформа «Укрзализныци». Преобразование Государственной администрации железнодорожного транспорта в публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» должно полностью завершиться в 2015 году.

«Нужно реально приступить и закончить реформирование «Укрзализныци». 10 лет уже идут разговоры о том, что будут реформировать «Укрзализныцю», дальше уже некуда, еще 2-3 года и железных дорог в Украине не будет», - заявил в комментарии УНИАН глава Федерации профсоюзов транспортников Украины, глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачев.

Впрочем, существует высокая вероятность, что реформа будет сорвана. В 2014 году менеджмент «Укрзализныци» пережил невиданную активизацию «черного пиара» против ведомства: шквал заказных материалов в Интернете, акции протеста в совокупности с массированной атакой со стороны правоохранительных органов. И все потому, что «Укрзализныце» удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников.

«Борьба с коррупцией в наших рядах очень больно бьет по чужому карману. Конечно, многие хотят на нашем месте видеть тех людей, с которыми проще договариваться. Но это время прошло», - заявил в блиц-интервью УНИАН исполняющий обязанности главы «Укрзализницы» Максим Бланк.

Авторынок: сплошная депрессия

Падение украинского авторынка в 2014 году превзошло даже самые пессимистичные прогнозы. Показатели производства отечественных автомобилей и продажи импортных – самые худшие за последние 10 лет.

«Развал рынка начался еще в 2013 году. Сначала ввели спецпошлину, потом утилизационный сбор. В 2014 году губительными для авторынка стали девальвация гривни, военно-политическая ситуация в стране, поднятие правительством акцизного сбора на 100%», - констатирует глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВАИИД) Олег Назаренко.

Хотя после введения государством защитных мер украинские автопроизводители оптимистично прогнозировали рост производства автомобилей, но ситуация обернулась полным провалом.

Итоговая статистика производства авто в Украине за 2014 год еще не обнародована, но уже по результатам 11 месяцев можно отметить существенное сокращение рынка. Так, за 11 месяцев 2014 года производство автотранспорта сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 36%.

Кроме того, принятие защитных мер спровоцировало существенное увеличение цен на импортные автомобили, еще больше ухудшив и так критическую ситуацию на рынке новых авто.

Правительством Арсения Яценюка в апреле 2014 года был отменен утилизационный сбор и на треть сокращена ставка спецпошлины. Но вывести рынок из кризиса этими решениями не удалось.

По прогнозу директора по маркетингу группы компаний «АИС» Сергея Боровика, по итогам 2014 года рынок новых легковых автомобилей сократится на 55%.

В 2015 году ожидаются новые антирекорды. По оценкам автодилеров, украинский рынок новых автомобилей сократится еще на 25-40%, до 55-70 тыс. единиц.

Основными причинами продолжения спада эксперты называют девальвацию гривни, рост цен на автомобили, отложенный спрос со стороны потребителей в связи с нестабильной ситуацией в стране, а также потерю трех крупных региональных рынков - Донецкого, Луганского и Крымского, обеспечивавших до 20% всех продаж.

Динамика цен также не поспособствует выходу украинского авторынка из кризиса. Стоимость автомобилей будет полностью зависеть от политики национального регулятора валютного рынка.

Важные изменение в развитие авторынка в 2015 году внесли предложенные Кабинетом министров поправки в Налоговый кодекс, принятые 28 декабря Верховной Радой.

Наиболее резонансным стало введение транспортного налога на роскошные авто в размере 25 тыс. грн в год. Под налогообложение попадут авто с объемом бензинового и дизельного двигателя более 3 тыс. куб. см, но не старше 5 лет.

Скорее всего, негативно на авторынок повлияют введение акциза на автобусы и грузовые автомобили, а также увеличение сбора на импорт автотранспорта на 5%.

По оценкам участников рынка, такие нововведения не только увеличат стоимость автотранспорта, но и приведут к тенизации импорта автомобилей в страну.

Единственным фактором, который может реально поспособствовать восстановлению авторынка, эксперты называют реальный рост украинской экономики. Вслед за ним придет бум продаж авто. Адресные меры или локальные программы при существующих глобальных угрозах эксперты называют малоэффективными.

Владислав Швец, Александра Данько (УНИАН)