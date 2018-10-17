"Укрзализныця" объявила тендер на покупку конфет Roshen

Кроме "рошеновских" конфет, "Укрзализныця" намерена купить 800 наручных часов с логотипом компании на 2,5 миллиона гривень.

"Укрзализныця", поднявшая только в 2018 году на 24% цены на пассажирские перевозки, объявила тендер на покупку 1400 шоколадок, в частности, брендов "Рошен" и Elegance, 200 упаковок какао-порошка и 1680 килограмм различных конфет на общую сумму 375,46 тысячи гривень.

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Об этом сказано в системе электронных госзакупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, поставка товаров должна будет осуществлена до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, планируется купить 200 коробок конфет "Рафаэлло" и 200 коробок "Эсферо Крема", а также по 150 килограмм конфет: "Чернослив в шоколаде", "Спарта" и "Курага с орехами".

По второму тендеру, который был объявлен 12 октября, планируется потратить 2,5 миллиона гривень на закупку 400 штук мужских и 400 женских наручных часов с логотипом и надписью "От правления "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, кондитерская корпорация Roshen была создана президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году и является его крупнейшим активом. В ее состав входят Киевская и Кременчугская (Полтавская область) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая область), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тысяч тонн продукции в год.

Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко пообещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Однако в 2016 году Порошенко заявил, что передал Roshen в слепой траст, которым управляют компания Ротшильдов.

За годы президента компания Roshen стала одной из самых динамично развивающихся. Только экспорт ее продукции в страны ЕС ежегодно увеличивался на 30%

Ранее УНИАН сообщал о том, что в августе этого года "Укрзализныця" заключила договор с физлицом-предпринимателем о предоставлении услуг рекламы в социальной сети Facebook на 739,8 тысячи гривень.

Ранее "Укрзализныця" также провела тендер на закупку знаков различия для руководящего состава "Укрзализныци" почти на 500 тысяч гривень, в том числе три воротника и три пары наплечных знаков для главы компании Евгения Кравцова, чья зарплата в месяц составляет почти миллион гривень.