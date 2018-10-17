Смартфоны на Android подорожают для европейцев - Google хочет брать деньги за установку своих сервисов

Производителям вскоре придется платить Google лицензионные отчисления за возможность установки Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps и прочих фирменных приложений поискового гиганта.

Компания Google, которая на днях подала апелляцию на решение Еврокомиссии по делу о доминирующим положением Android, решила пойти на встречу ЕК и исполнить ее предписание, только по-своему.

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Как пишет itc.ua, скоро смартфоны на операционной системе Android подорожают для жителей стран, входящих в Европейскую экономическую зону. Дело в том, что производителям вскоре придется платить Google лицензионные отчисления за возможность установки Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps и прочих фирменных приложений поискового гиганта. Об изменениях в работе на рынке Европы компания рассказала в недавнем сообщении в официальном блоге.

Напомним, что кроме штрафа Еврокомиссия предписала Google отказаться от практики, нарушающей, по мнению регулятора, свободную конкуренцию. А именно – снять ограничения на предустановку приложений на Android-смартфонах. Введение лицензионных соглашений как раз нацелены на то, чтобы исполнить предписания Еврокомиссии. Весьма примечательно то, каким образом Google обыграла ситуацию, выставив регулятора в весьма неприглядном свете, отмечает издание.

То есть, если раньше все эти сервисы и приложения поставлялись вместе с Android абсолютно бесплатно, то теперь производителям, желающим использовать продукты Google на своих устройствах, придется заключать с компанией соответствующие лицензионные соглашения. Сама же ОС Android, повторимся, остается полностью бесплатной.

Google предложит несколько типов лицензий. Известно, что будут отдельные лицензии на приложения Google Search и Chrome и все остальные (набором). Кроме того, будут предложены новые коммерческие соглашения производителям, желающим предустановить приложения конкурентов вместе с Google Search и Chrome.

Никаких подробностей касательно стоимости лицензий для производителей Google не приводит, так что сложно сказать, насколько могут подорожать смартфоны на Android для европейцев. Но то, что в конечном итоге платить придется именно конечным покупателям, очевидно уже сейчас, резюмирует издание.

Излишне говорить, что смартфон на Android без Play Store и приложений Google это все равно, что ПК без подключения к интернету. Так что едва ли производители откажутся от продуктов Google.

Изменения вступят в силу 29 октября 2018 года и затронут только те смартфоны и планшеты, которые предназначены для стран ЕЭЗ. Отметим, что в ЕЭЗ входят 28 стран Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.