На АЗС продолжает дешеветь бензин

Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1–3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.

Ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

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В частности, на станциях SOCAR бензины подешевели на 40 коп./л: А-92— до 34,09 грн/л, А-95 — до 35,09 грн/л, А-95+ — до 36,09 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л. На 30 коп./л цены на бензины снизились на АЗК Glusco: А-92— до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л, А-95+ — до 34,95 грн/л. На 50-54 коп./л подешевели в столичной сети KLO, передает enkorr.

Shell и «Параллель» понизили стоимость бензинов на 6-33 коп./л.

В то же время, AMIC, Shell, «Олас», «Катрал», «Фактор», «Укргаздобыча» и «Рур груп» повысили цены на дизельное топливо на 10–70 коп./л.

Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1–3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.

Напомним, 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л.

По прогнозу директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина на этой неделе снизится на 1 грн/л.