В Кабмине сообщили, когда ждут официального решения ВТО по транзитному спору Украины с Россией

В случае позитивного для Украины решения и отказа России его выполнять, украинская сторона получит легитимное право ввести ответные ограничения на российскую продукцию.

Официальное решение Всемирной торговой организации по иску Украины против России из-за ограничений транзита товаров в страны Средней Азии ожидается в первом квартале 2019 года.

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Об этом в ходе конференция «Торговые войны: украинский бизнес под угрозой?» сообщила директор департамента торговой защиты Министерства экономического развития и торговли Наталья Сидорук.

«Ожидается, что официальное решение для всех стран-членов ВТО будет опубликовано в первом квартале 2019 года… Скорее всего, стороны спора будут знать результат на два-три месяца ранее, но мы не сможем его комментировать», - сказала Сидорук.

При этом она не стала разглашать подробности рассматриваемого дела, сославшись на конфиденциальность. «Стороны дел в рамках споров ВТО не имеют права комментировать или раскрывать информацию о сути этих дел», - отметила она.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН о том, какое решение Украина сможет считать позитивным, Сидорук сообщила, что изначальной целью спора было подтверждение правильности украинской позиции и снятие российских ограничений.

«Изначально, когда мы начинали этот спор, мы сразу позиционировали, что эти меры являются незаконными, нетранспарентными и такими, которые нарушают правила ВТО, а также имеют непосредственно негативный эффект на нашу экономику, поскольку отражаются на нашем экспортном потенциале. Поэтому любое решение группы экспертов в рамках ВТО, которое подтвердит правильность позиции украинской стороны, и которые будут иметь рекомендацию российской стороне изменить свою политику и снять ограничения - является изначальной целью нашего спора», - отметил она.

Также она сообщила, что в случае позитивного для Украины решения и отказа России его выполнять, украинская сторона получит легитимное право ввести ответные ограничения на российскую продукцию.

«Это специфический механизм, который действует в рамках ВТО. Есть рекомендации группы экспертов, и страна должна их выполнить... Если Россия в течение определенного периода не предпримет никаких действий для выполнения рекомендаций, то украинская сторона получит полное легитимное право ввести соответствующие ограничения в отношении российских товаров на уровень полученного ущерба», - отметила Сидорук.

«Сейчас Украина полностью придерживается норм ВТО, мы только отвечаем на действия России там, где они действительно экономически целесообразны и так далее. Как мы всегда говорим: мы являемся предсказуемым и стабильным торговым партнером и поэтому мы действуем в рамках существующих судебных и квазисудебных процедур», - добавила она.

В то же время, отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина получить компенсацию от России в случае позитивного решения, Сидорук сообщила, что получение компенсации в рамках этого дела не предусмотрено.

«Насколько я понимаю, такой процедуры нет. Она не предусмотрена», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля 2017 года Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров.

Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.