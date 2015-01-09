Daimler, BMW и Audi объявили о рекордных продажах в 2014 году

Особенно бурными темпами увеличиваются продажи в Китае, передает DW со ссылкой на AFP.

Минувший год стал четвертым подряд, когда показатели продаж обновляли исторический максимум, а для Audi - пятым.

Компания BMW впервые в своей истории продала свыше двух миллионов автомобилей (марок BMW, Mini и Rolls-Royce) в течение одного года, превысив уровень 2013 года на восемь процентов. Рынок машин премиум-класса вырос во всех важных частях света - в Европе, Северной Америке и Азии, включая Китай. Увеличились также и продажи внедорожников.

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Концерн Daimler объявил о рекордных продажах автомобилей марки Mercedes-Benz. За предыдущие 12 месяцев было продано 1,65 миллиона автомобилей, а общий прирост по сравнению с предыдущим годом составил 12,9 процентов, передает Reuters. Особенным спросом пользовались автомобили классов C (средний класс) и S (спорткары). Больше всего машин было продано в США и Китае. При этом КНР сместила Германию, родину концерна, со второй позиции на третью в списке наиболее коммерчески успешных для Daimler стран.

О возросших темпах продаж объявила и компания Audi. Они в 2014 году составили 10,5 процента, а всего было продано более 1,7 миллиона машин Audi. Самыми популярными автомобилями оказались внедорожники и модель A3. Как отмечает Reuters, и в случае с Audi наиболее прогрессирующим рынком оказался китайский, где продажи увеличились на 17,7 процента.

Ранее УНИАН сообщал, что Rolls-Royce в 2014 году снова поставил рекорд продаж.