Продажи авто в Европе в сентябре упали почти на четверть: лидеры рынка

Лидером европейского авторынка стал концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2,5% - до 11,658 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период большинство крупных рынков показали рост регистраций, в частности в Испании (+11,7%), во Франции (+6,5%), в Германии (+2,4%).

При этом спрос на новые автомобили сократился в Великобритании и Италии - на 7,5% и 2,8% соответственно.

Сообщается, что в сентябре 2018 года продажи авто в ЕС составили 1,09 млн единиц, что на 23,5% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам сентября крупнейшие национальные рынки ЕС показали такие результаты: снижение в Испании (-17%), Франции (-13%), Германии (-30,5%), в Великобритании (-20,5%) и в Италии (-25,4%).

Лидерами по объему продаж стала Великобритания. За месяц было продано 338,8 тыс. легковых автомобилей.

Вторую строчку рейтинга занимает Германия, жители которой в августе приобрели 200,1 тыс. машин.

Замыкает тройку Франция с результатом 148,7 тыс. проданных авто.

Лидером европейского авторынка стал концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом снизились на 8% – до 198,988 тыс. автомобилей.

Автомобильный концерн Volkswagen в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем снизил объем продаж на 48% - до 171,9 тыс. единиц.

Компания BMW Group в сентябре заняла третье место с результатом 99,371 тыс. проданных авто, показав падение продаж на 8,6%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 3,4% - до 15,137 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.