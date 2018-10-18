Очередного чиновника «Укравтодора» задержали на взятке

Сотрудник был задержан во время получения второго транша взятки в сумме 590 тыс. грн.

Прокуратура города Киева задержала во время получения неправомерной выгоды в размере 650 тыс. грн сотрудника ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина", который входит в структуру Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), сообщила пресс-служба прокуратуры.

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Согласно сообщению, досудебным расследованием установлено, что начальник Центра асфальтобетонов и органических вяжущих ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. гривен за ускорение экспертизы и получение положительных выводов исследования продукции указанного общества.

«Первую часть неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. гривен чиновник получил 16 октября. А при получении второго транша в сумме 590 тыс. гривен был задержан «на горячем», - отмечается в сообщении.

На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в рамках расследования правоохранители обнаружили списание государственных средств Службы автомобильных дорог в 15 областях Украины. По предварительным данным, сумма ущерба государству составляет более 224 миллионов гривень.