УЗ показала модернизированный вагон с индивидуальным кондиционером и в новом цвете (фото)

По словам главы компании, вагоны после капитально-восстановительного ремонта и те, что уже строят для железной дороги на заводах, будут окрашены в новую ливрею.

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» с начала 2018 года и на текущий момент отремонтировала 46 пассажирским вагонов, что в 23 раза больше по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщил и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Мы набрали неплохой темп по ремонту в пассажирском сегменте - с начала года собственными силами отремонтировали 46 вагонов. Для сравнения - в прошлом году в этот период было всего 2 вагона после капитально-восстановительного ремонта. План по декабрь 2018 года - восстановить еще 53. А через несколько месяцев ожидаем пополнения парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода», - написал он.

Также Кравцов сообщил, что пассажирские вагоны после капитально-восстановительного ремонта и те, что уже строят для железной дороги на заводах, будут окрашены в новую ливрею.

«Для пассажиров это также будет своеобразным маркером - такие вагоны будут видны сразу. Новое качество путешествий, которое мы шаг за шагом внедряем - это не только покраска в корпоративные цвета. Это вагон, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. Будем такое практиковать и дальше», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в августе Крюковский вагоностроительный завод (Полтавская обл.) выиграл тендер на поставку компании «Укрзализныця» 54 пассажирских вагонов.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Согласно отчету предприятия, Крюковский вагоностроительный завод в январе-сентябре 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, увеличил выпуск грузовых вагонов на 84,7%, или на 1199 вагонов - до 2614 единиц.

При этом, в январе-сентябре завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 25 пассажирских вагонов.

В 2017 году завод поставил «Укрзализныце» 50 пассажирских вагонов.