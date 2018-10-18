Валентин Резниченко: На Днепропетровщине капитально отремонтированы 90% коммунальных дорог

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил сегодня, что в области завершается капитальный ремонт коммунальных дорог. Из 130 дорог, запланированных на этот год, 116 уже готовы.

«Новый подход к ремонту дорог в Украине внедрил Президент Украины Петр Порошенко. Он акцентировал внимание на капитальном обновлении покрытия, - сказал Резниченко. - За три года мы капитально отремонтировали более 500 коммунальных дорог. Новое «лицо» получили центральные улицы почти в каждом городе, райцентре, поселке».

По данным губернатора, всего в области уже капитально отремонтировали 90% коммунальных дорог, запланированных на этот год.

«Мы хотим, чтобы новый асфальт служил как можно дольше. Поэтому требуем от подрядчиков 5-летнюю гарантию. Если покрытие испортится раньше, они должны исправлять недостатки за свой счет», - добавил руководитель региона.

Кроме того, Днепропетровская ОГА на подъездах к Днепру обустраивает два габаритно-весовых комплекса – на Решетиловской и Криворожской трассах. Они будут контролировать вес больших фур. Таким образом власти области намерены сохранить построенные и отремонтированные магистрали.

«На каждом таком комплексе будут работать два инспектора – от «Укртрансбезпеки» и Днепропетровской облгосадминистрации. Планируем привлекать к контролю за весом большегрузов и общественников», – сказал советник председателя ОГА Юрий Голик.

Вскоре начнется строительство еще двух комплексов – на донецком и запорожском шоссе. В планах – обустройство весовых площадок на въездах в Кривой Рог, Павлоград, Каменское, Марганец.