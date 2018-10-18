Автогаз в Украине подорожал до очередного максимума

Ряд сетей АЗС в Украине 17-18 октября увеличили цену на автогаз на 10-20 коп. за литр.

Средняя цена на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, в Украине 18 октября достигла очередного годового максимума – 15,89 грн за литр.

Читайте такжеНа АЗС продолжает дешеветь бензин

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, ряд сетей АЗС в Украине в период 17-18 октября увеличили цены на сжиженный газ на 10-20 коп. за литр.

Так, например, на 20 копеек за литр автогаз подорожал на АЗС ОККО, до 16,59 грн. В сети АЗС WOG газ увеличился в цене на 10 копеек за литр, до 16,48 грн. На заправках Shell в Киеве LPG повысился на 20 копеек за литр, до 16,19 грн.

Кроме того, на столичных заправках БРСМ цены на сжиженный газ выросли на 10 копеек за литр, до 16,09 грн. В свою очередь, BVS и Avantage также повысили цены на 10 копеек за литр, до 15,59 грн 15,45 грн соответственно.

Кроме национальных операторов, стоимость автогаза повысили и региональные операторы: Neftek, БАРС, «Автотехсервис».

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала до 12,47 грн за литр.