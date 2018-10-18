В Харькове подорожает проезд в маршрутках

Это связывают с увеличением составляющих себестоимости перевозок.

В Харькове с 22 октября подорожает проезд в маршрутках.

О повышении тарифов Vgorode сообщили в ЧП "Транс-сервис".

На 2 гривны повысится стоимость проезда во всех автобусах этого перевозчика: №147 (Ул. Университетская, к-тр "Зирка" - Микрорайон "Горизонт"), №304 (Пл. Пролетарская - Станция Рогань), №262 (Ул. Зубарева, Дом №47 - Ст. м. "Индустриальная" - Ул. Зубарева, Дом №47), №224 (Ст. м. "Тракторный завод" - Ул. Довженко), №261 (Ул. Мохначанская, Ул. Электровозная - Ул. Мохначанская, Ул. Электровозная), №276 (Ул. 12-го Апреля - Микрорайон "Горизонт" - Ул. 12-го Апреля).

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Подорожание проезда прогнозируют и в маршрутках других харьковских перевозчиков. О новых тарифах уже сообщили в ООО "Трансмейл-2012". Это связывают с увеличением составляющих себестоимости перевозок.