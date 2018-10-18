Обанкротившаяся Vertu вернулась с новым смартфоном за $14 тысяч (фото)

После банкротства и долгого отсутствия на рынке Vertu представила Andrоid-смартфон Aster P с чипом средней производительности, элитной отделкой драгметаллами и драгоценными камнями, и, конечно, с традиционным элитным ценником в диапазоне $5-14 тысяч.

Британский производитель телефонов элитного класса Vertu вернулся на рынок после года молчания, прошедшего со дня официального объявления банкротства, с новой компактной Android-моделью Vertu Aster P на среднесегментном процессоре Snapdragon 660 и традиционным ценником в несколько тысяч долларов, сообщает портал Сnews.

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"Компания провела официальную презентацию новинки в Пекине. Приглашение на премьеру, разосланное китайским журналистам, было доставлено в конверте с золотисто-черной отделкой и девизом Live or Die ("Живи или умри"), а также с надписью "Handmade in England" (Сделано вручную в Англии). Эти атрибуты презентации первой новинки возрожденного бренда подчеркнули приверженность Vertu традициям "элитного дизайна и причудливой отделки", - говорится в сообщении.

Даже после анонса смартфон Vertu Aster P так и не появился на официальном сайте компании, зато сразу стал доступен для заказа на сайте одного из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая JD.com, что недвусмысленно указывает на пересмотренные планы Vertu по основному рынку сбыту своих Luxury-смартфонов.

Позиционирование смартфона Aster P в люксовом сегменте подчеркивается не только его немалой ценой, но и другими привычными атрибутами изделий Vertu. Так, Vertu Aster P по-прежнему собирается в Великобритании вручную, с персональной гравировкой имени мастера.

Смартфон получил шасси из титанового сплава, защиту дисплея из 133-каратного сапфирового стекла, кнопку с рубином, а также отделку корпуса из кожи крокодила и ящерицы. Самый дорогой вариант смартфона – Dazzling Gold, также получил дополнительную отделку из чистого золота.

Новый смартфон Vertu Aster P является усовершенствованным вариантом модели Vertu Aster (на чипе Snapdragon 801), выпускавшегося с 2014 г. Габариты смартфона в версии со стандартной отделкой составляют 149,8 х 71 х 10,1 мм, вес порядка 220 г.

Возможности аппаратной платформы Vertu Aster P далеки от нынешних флагманов рынка и, скорее, ближе к оснастке смартфонов 2018 года средне-ценового сегмента.