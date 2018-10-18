В полиции опровергли слухи о новых радарах TruCam

В частности, патрульные не будут прятаться в кустах, чтобы зафиксировать скорость автомобиля.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий назвал самые распространенные ложные, по его словам, мнения относительно устройств TruCam.

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Об этом сообщает Громадське.

В частности, патрульные не будут прятаться в кустах, чтобы зафиксировать скорость автомобиля.

Белошицкий отметил, что полиция опубликовала карту с участками использования устройств, на дорогах стоят предупреждающие знаки, а в служебной машине включенный световой сигнал - "кустами и не пахнет".

Информацию о несертифицированности устройств заместитель начальника полиции также назвал неправдивой. По его словам, прибор получил сертификат измерительной техники и все приборы прошли проверку для использования.

Относительно влияния полицейских на точность измерения Белошицкий отметил, что раньше такая практика действительно существовала (можно было изменить поправочный коэффициент прибора), однако сейчас программное обеспечение TruCAM обновили и полицейские не могут менять настройки.

Патрульная полиция составила 231 административный материал о превышении скорости в первый день полноценного применения новых устройств измерения скорости TruCam.

8 октября в Украине патрульная полиция начала использовать новые устройства для измерения скорости TruCam. Первую неделю полицейские использовали TruCam в пилотном режиме только для профилактики, чтобы водители привыкли к нововведениям.

Американское устройство TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Он работает до 15 часов без подзарядки. TruCam имеет карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тысяч фото. Делает до 3 фото в секунду.