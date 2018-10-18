Рада не разрешила создание конкурентного рынка ж/д перевозок

Законопроект предусматривал предоставление частным перевозчикам право осуществлять железнодорожные перевозки, а не только госкомпании "Укрзализныця".

Верховная Рада отклонила законопроект о создании конкурентного рынка железнодорожных перевозок путем предоставления права частным перевозчикам осуществлять ж/д перевозки, что способствовало бы устранению дефицита подвижного состава и улучшению качества услуг благодаря конкуренции на рынке.

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За принятие законопроекта "О железнодорожном транспорте Украины" (№7316) за основу проголосовали 202 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Попытки вернуться к повторному голосованию за законопроект или отправить его на доработку в профильный комитет также не нашли поддержки у депутатов.

Представляя законопроект, народный депутат Максим Бурбак сообщил, что законопроект предусматривает предоставление частным перевозчикам право осуществлять ж/д перевозки, а не только государственной компании "Укрзализныця".

"Услуги по перевозке ж/д транспортом смогут предоставлять частные перевозчики, а не только "Укрзализныця", что будет способствовать устранению дефицита подвижного состава, улучшению качества услуг благодаря конкуренции на рынке. Перевозчиком может стать любой субъект хозяйствования независимо от формы собственности, который обеспечит подвижной состав, получит лицензию и сертификат безопасности", - сказал он.

Также депутат сообщил, что согласно законопроекту, государство не будет регулировать стоимость таких перевозок, а только стоимость услуг госкомпании "Укрзализныця".

"Оплата перевозок не регулируется государством и определяется перевозчиками, что предусматривает возможность установки экономически обоснованного тарифа с учетом прибыли. Государственному регулированию подлежат обязательные услуги по доступу к инфраструктуре, которые будет предоставлять "Укрзализныця", а также тарифы на услуги, которые предоставляются субъектами, занимающими монопольное положение", - отметил он.

Также Бурбак сообщил, что "Укрзализныця" продолжит управлять инфраструктурой железнодорожного транспорта, магистральными железнодорожными путями, ж/д станциями и другим.

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2015 года Мининфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект "О железнодорожном транспорте".

Документ, в частности, предусматривает создание ряда новых органов: государственного агентства железнодорожного транспорта, госорганов по безопасности на транспорте и Комиссии по расследованию аварий на транспорте. Последняя будет подчиняться непосредственно Кабинету министров.

Также законопроект предусматривает изменение системы тарифообразования на перевозки пассажиров и грузов ж/д транспортом, которую будет формировать предлагаемый к созданию новый орган – Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта (НКРТ), а не "Укрзализныця". Законопроект о железнодорожном транспорте готовится уже несколько лет. По словам руководства министерства, принятие законопроекта необходимо для успешного реформирования акционерной компании "Укрзализныця" и железнодорожной отрасли страны в целом.

В начале 2018 года и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов допустил возможность допуска частной тяги на железную дорогу через 7 лет, что предусмотрено в Соглашении об ассоциации с ЕС, которое вступило в силу в сентябре 2017 года.